Negativ ukeslutt på Wall Street

NTB

I likhet med børsene i Europa falt også New York-børsene fredag. Det skjer etter at flere sentralbanker denne uken har satt opp rentene og advart om resesjon.

Dow Jones-indeksen falt med 2,7 prosent, mens Nasdaq gikk ned 3 prosent. Den bredere Samp;P 500-indeksen falt med 2,9 prosent og ligger nå på det laveste nivået hittil i år.

Europeiske aksjer falt like kraftig eller mer etter at en foreløpig rapport antydet at forretningsaktiviteten hadde sin verste månedlige nedgang siden starten av 2021.

Den amerikanske sentralbanken The Fed og flere andre sentralbanker rundt om i verden hevet renten kraftig denne uken for å bremse den høye inflasjonen, samt at de varslet flere rentehevinger fremover.