Gutt tatt av flom i Italia funnet død etter åtte dager

NTB

Liket av en åtte år gammel gutt tatt av flom er funnet åtte dager etter at en storflom rammet den italienske regionen Marche sørøst i Italia.

Politiet fant den døde gutten på et jorde etter at en forbipasserende meldte fra, skriver flere italienske medier. Liket er nå fraktet til et sykehus i byen Ancona for obduksjon.

Åtteåringen ble tatt av flom da han var på vei ut av bilen med moren sin sist torsdag. Store deler av Marche ble rammet av flom forrige uke som følge av store nedbørsmengder på kort tid.

Så langt er tolv personer bekreftet omkommet. En kvinne er fortsatt savnet.