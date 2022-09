Økonomien i eurosonen krymper for tredje måned på rad

NTB

Europeisk økonomisk aktivitet falt også i september, viser en oversikt fra Samp;P-indeksen Global Flash Eurozone PMI. Det underbygger frykten for en resesjon.

Indeksen falt fra 48,9 i august til 48,2 i september. Alt under 50 representerer økonomisk tilbakegang. Da indeksen falt til under 50 i juli, var det etter 16 måneder med økonomisk vekst.

– Selv om fallet var beskjedent, så akselererte nedgangen til et tempo som vi ikke har sett siden 2013, såframt vi ser bort fra tallene som var påvirket av nestengingene under coronapandemien, skriver Samp;P Flash Eurozone PMI i en uttalelse.

– En resesjon i eurosonen er på trappene ettersom selskaper rapporterer om forverrede forretningsforhold og intensivert prispress knyttet til skyhøye energikostnader, sa sjeføkonom Chris Williamson i Samp;P Global Market Intelligence da tallene ble lagt fram fredag.

Ifølge ham er det Tyskland som står overfor de tøffeste utfordringene, med en økonomi som krymper i et tempo på nivå med finanskrisen i 2008. Ifølge økonomer kan det få store konsekvenser også for dansk økonomi.

Frykten for en resesjon underbygges av at inflasjonen i eurosonen steg til rekordhøye 9,1 prosent i august. Samtidig spådde økonomer at inflasjonen kunne bli tosifret innen slutten av året.

Normalt ville Den europeiske sentralbanken (ESB) kunne bidra til et løft i økonomien med å senke rentene, men ettersom banken kjemper mot kraftig prisvekst i Europa, så er ikke det aktuelt.