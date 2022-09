Danmark fjerner forbudet mot minkavl

NTB

Etter råd fra helsemyndighetene tillater den danske regjeringen igjen minkavl når forbudet utløper ved nyttår.

Minkindustrien ble nærmest avviklet etter funn av et mutert koronavirus blant flere tusen dyr i 2020. Over 15 millioner minkdyr ble avlivet. En av dem som fikk sterk kritikk i saken, var statsminister Mette Frederiksen, som unngikk en riksrettssak.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer at det er begrenset risiko for folkehelsen ved å gjenoppta en betydelig redusert minkproduksjon, og ved å innføre smitteforebyggende tiltak, skriver det danske mat-, landbruks- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Invitert til møte

Landbruksminister Rasmus Prehn har invitert minknæringen til et møte fredag ​​ettermiddag. Her vil næringen gjennomgå de smitteforebyggende tiltakene som veterinær- og helsemyndighetene anser som nødvendige for at minkproduksjonen kan gjenopptas.

– For regjeringen har det bare handlet om folkehelse når det gjelder spørsmålet om minkavl i Danmark. Derfor har det også vært avgjørende at helsemyndighetene har funnet det forsvarlig at minkproduksjonen gjenopptas i Danmark, uttaler Prehn.

Overtredelse blir bøtelagt

Dersom smitteforebyggende tiltak ikke blir fulgt, kan det ilegges bøter. Tiltakene vil blant annet omfatt covid-19-prøver fra mink, og krav til smittevern i alle minkbesetninger.

Det vil for eksempel stilles krav til dusj og klesskift, bruk av personlig verneutstyr, hygienekurs og krav til tester av mink i forbindelse med innførsel og import.

I tillegg anbefaler helsemyndighetene koronatest for personer som går inn i minkbesetninger.

Blir vurdert i 2023

Myndighetene vil se på modellen våren 2023 på bakgrunn av en ny risikovurdering fra SSI, for å sikre at tiltakene fortsatt gjenspeiler dagens risikobilde.

Departementet kommer senere fredag ​​med en pressemelding med ytterligere informasjon og fakta om den overordnede modellen med de smitteforebyggende tiltakene.