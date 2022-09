Dødstallet stiger til 53 etter forlis utenfor Syria

NTB

Tallet på omkomne har steget til 53 etter at en båt fra Libanon med migranter kantret utenfor den syriske kysten.

Det skal ha vært over 150 mennesker om bord i båten. Torsdag ble det meldt at dødstallet steg fra 15 til 34 i løpet av kort tid. Til sammen 20 personer fikk behandling på sykehus i havnebyen Tartus.

Overlevende på at båten har fortalt at de forlot Libanon for flere dager siden. Migrantene var fra flere ulike land. Årsaken til kantringen er ikke kjent.

Syriske redningsarbeidere fortsetter søket etter overlevende nær den syriske øya Arwad.

Tusenvis av libanesere, syrere og palestinere har forlatt Libanon de siste månedene for å søke et bedre liv i Europa.