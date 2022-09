Kinesisk politiker dømt til døden

Kinas tidligere viseminister for offentlig sikkerhet Sun Lijun er dømt til døden med to års utsettelse for korrupsjon, aksjesvindel og besittelse av ulovlige våpen. Foto: Chinatopix / AP / NTB

NTB

Sun Lijun, en tidligere viseminister i Kina, er dømt til døden for korrupsjon, aksjesvindel og besittelse av ulovlige våpen.

Den tidligere viseministeren for offentlig sikkerhet ble dømt til døden med to års utsettelse torsdag. Det vil si at den kan omgjøres til livstid i fengsel uten mulighet for løslatelse hvis han viser at han er blitt et bedre menneske.

Sun har sagt seg skyldig i å ha akseptert over 648 millioner yuan, tilsvarende over 953 millioner kroner, i bestikkelser. Han er også siktet for å ha misbrukt sin makt i en rekke innflytelsesrike stillinger mellom 2001 og 2020.

Kinesiske myndigheter har kunngjort en rekke høyprofilerte dommer denne uken, i det president Xi Jingping på alvor starter sin valgkamp. Torsdag fikk Fu Zhenghua, Beijings tidligere politisjef, samme dom som Sun, også for bestikkelser.

Over en million tjenestemenn har blitt straffet i Xis utbredte kampanje for å slå ned på korrupsjon i landet, men kritikere hevder presidenten bruker sin politiske makt til å kvitte seg med politiske fiender.