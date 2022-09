SAS får børsgebyr i forbindelse med streiken i sommer

NTB

SAS er ilagt et gebyr av Stockholm-børsen fordi nyheten om streiken i sommer nådde mediene før selskapet hadde informert børsen.

Gebyret tilsvarer tre ganger årsavgiften til børsen, opplyser flyselskapet i en melding fredag morgen.

Det er Nasdaq Stockholms disiplinærutvalg som har besluttet å gi gebyret.

I pressemeldingen fra flyselskapet skriver de at Nasdaq har gitt SAS gebyret fordi nyheten om streiken nådde mediene før selskapet hadde fått informert børsen.

Minimere konsekvensene

SAS skriver at interessen for meklingen mellom SAS og pilotene var veldig stor både fra innland og utland og at det derfor var viktig å informere raskt om at det ble streik 4. juli for å minimere konsekvensene for kundene.

– SAS publiserte en regulatorisk pressemelding om streiken så snart den var mulig, men på grunn av tekniske årsaker ble pressemeldingen publisert noen få minutter etter at nyheten nådde reporterne utenfor lokalene der mekling fant sted, skriver SAS i meldingen.

SAS beklager at nyheten nådde mediene noen minutter før pressemeldingen ble publisert og skriver at de har «iverksatt tiltak for å styrke prosedyrene for å sikre at innsideinformasjon ikke når mediene før selskapet har fullført distribusjon av en regulatorisk pressemelding».

Ikke offentlig beløp

Til Dagens Næringsliv opplyser investorkontakt Louise Bergström i SAS at avgiften er en avtale som ikke er offentlig og at selskapet derfor ikke kommer til å oppgi størrelsen på gebyret.

Pilotstreiken i sommer varte i to uker før partene kom til enighet og SAS har fått innvilget konkursbeskyttelse i USA på grunn av de store økonomiske problemene til selskapet.

Flyselskapet måtte innstille flere tusen flyginger som konsekvens av streiken og sliter fremdeles med etterslepet. I høst har de varslet at de innstiller om lag 1.700 avganger på grunn av etterslep og forsinkede flyleveranser.