Mexico foreslår at India og Vatikanstaten leder Ukraina-dialog

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard talte torsdag til FNs hovedforsamling i New York. Han fremmet et forslag om at Vatikanstaten og India kan lede en fredsdialog mellom Russland og Ukraina. Foto: Jason DeCrow / AP / NTB

Mexico foreslår at India og Vatikanstaten leder en FN-støttet dialog der målet skal være å oppnå en fredsavtale mellom Russland og Ukraina.

– Vi kan ikke lukke døren for politisk dialog eller diplomatiske forhandlinger. Den nåværende internasjonale spenningen kan ikke løses med makt, sa Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard i New York torsdag.

Men allerede før han hadde formelt presentert forslaget i FN, hadde det blitt kritisert av Ukraina.

I forrige uke anklaget Mykhailo Podoljak, en av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Mexicos president Andrés Manuel López Obrador for å fremme en russisk plan og for å bruke krigen for å fremme sin egen politikk.

– Er planen din å beholde millioner av mennesker under okkupasjon, øke antallet massebegravelser og gi Russland tid til å fylle opp reservene før neste offensiv?, uttalte Podoljak.

Mexico har uttalt at landet vil gjøre det som trengs for å hjelpe med å tilrettelegge for samtaler, men mener FN og andre bør lede slike samtaler.

Mexico har fordømt Russlands invasjon av Ukraina, men også fremmet et syn om at sanksjoner mot Russland bare har bidratt til å forverre konflikten.