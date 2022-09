Island pågriper folk for terrorplaner for første gang

NTB

Fire menn i tjueårene er pågrepet på Island mistenkt for å ha planlagt terrorangrep mot den islandske staten.

Det skal være første gang islandsk politi har gjennomført en slik pågripelse, ifølge politidirektør Karl Steinar Valsson.

De fire ble pågrepet av det islandske politiets spesialenhet i Reykjavik-området onsdag, mistenkt for terrorplanlegging og produksjon av våpen med 3D-printere. De skal også ha hatt flere halvautomatiske våpen og en stor mengde ammunisjon med seg, på flere ulike lagringssteder.

To av dem er varetektsfengslet.

Det er ikke kjent hvilke institusjoner det skal dreie seg om. På spørsmål fra statskringkasteren RÚV sier Karl Steinar Valsson at det er rimelig å tro at Alltinget og politiet kan ha vært mål for et angrep.

Det islandske politiet mener saken nå er håndtert og at det ikke er noen fare for offentligheten.