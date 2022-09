Finske grensevakter fikk det travelt etter Putins tale

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier at Finland ikke vil fungere som transittland for russiske turister, men at det fortsatt finnes legitime grunner for russere til å krysse den finsk-russiske grensen.

NTB

Trafikken på den finsk-russiske grensen har økt etter at Vladimir Putin varslet en delvis mobilisering som gjør at 300.000 russiske menn risikerer å måtte delta i krigen i Ukraina.

Den finske grensekontrollen meldte torsdag at trafikken begynte å øke onsdag og at økningen fortsatte torsdag formiddag.

Ifølge Matti Pitkäniitty, som har ansvar for internasjonale saker i den finske grensestyrken, kom det 4.824 russere til grensen onsdag. På samme dag i forrige uke var antallet 3.133.

Men han avviser en melding om at det har dannet seg en 35 kilometer lang kø ved grensen. Videoer som er lagt ut av den angivelige køen i sosiale medier, er tatt tidligere og tatt ut av kontekst, fastslår han.

Transittland

Mange russere med visum til andre EU-land har de siste månedene brukt Finland som transittland. Det skyldes blant annet at russiske fly ikke lenger har lov til å lande på flyplasser i EU.

Finland har sluttet å kjøre tog mellom Helsingfors og St. Petersburg, men har ikke ønsket å stenge grensen. Regjeringen understreker at det fortsatt finnes legitime grunner for at russere ønsker å ta seg til landet, samtidig som det ikke ønsker å fungere som transittland for russiske turister.

– Finner egen løsning

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sa onsdag at Finland kommer til å finne sin egen løsning når det gjelder russiske turistvisum. Grensen mellom Finland og Russland er 134 mil lang.

Denne uken innførte både Latvia, Estland, Litauen og Polen strengere innreiseregler for russiske statsborgere. Grensene er nå stengt for russere med turistvisum til Schengen-land. Heller ikke russere som er på forretningsreise eller som har fått visum for å delta på kultur- og idrettsarrangementer, får komme inn.

Utsolgte flybilletter

Putins tale har også ført til økt salg av flybilletter ut av landet. Onsdag ble det meldt at enveisbilletter til Tyrkia er utsolgt.

Norsk politi opplyser torsdag til TV 2 at det ikke er registrert noen økning i trafikken fra Russland på grensestasjonen på Storskog.

Schengen-avtalen, som blant annet skal sikre åpne grenser i Europa, omfatter 22 EU-land og fire andre land, deriblant Norge.