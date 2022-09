FN-domstol opprettholder livstidsdom mot Røde Khmer-leder

Khieu Samphan under et rettsmøte i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. Foto: Nhet Sok Heng / AP / NTB

NTB

FNs spesialdomstol for Kambodsja opprettholder livstidsdommen mot Khieu Samphan, en av de mest innflytelsesrike lederne i Røde Khmer.

Domstolen har konkludert med at den nå 91 år gamle tidligere statslederen er skyldig i en rekke forbrytelser mot menneskeheten for rollen han spilte under folkemordet som Røde Khmer gjennomførte mellom 1975 og 1979.

Om lag to millioner mennesker døde som følge av sult, tortur, tvangsarbeid og massehenrettelser da det ytterliggående kommunistregimet hadde makten i landet.

Selv om Khieu Samphan formelt var statsleder, var det regjeringssjefen Pol Pot som hadde den reelle makten i landet.