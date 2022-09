Rundt 200 hvaler døde på australsk strand

En mann heller vann over en av de strandede hvalene onsdag. Foto: ABC / AP / NTB

NTB

Rundt 200 grindhvaler er døde etter å ha strandet på vestkysten av den australske øya Tasmania.

Rundt 230 grindhvaler ble observert på stranden onsdag. Da opplyste natur- og miljømyndighetene at anslagsvis halvparten av dem var i live.

Torsdag var kun 35 av de rundt 230 hvalene fortsatt i live, opplyste Brendon Clark. Han leder myndighetenes arbeid på stedet.

– Vi har rundt 35 overlevende dyr ute på stranden. Hovedmålet vårt denne morgenen vil være å redde og slippe ut disse dyrene, sa han.

– Beklageligvis har vi en høy dødelighetsrate i denne strandingshendelsen. Det er hovedsakelig en konsekvens av de utsatte forholdene på Ocean Beach, la han til, og viste til bølgene som bryter inn.

To år siden sist

Lokalbefolkning hadde dekket til hvaler med laken og helt bøtter med vann over dem for å holde dem i live etter at de ble funnet.

For to år siden ble nærliggende Macquarie Harbour rammet av Australias største massestranding noensinne. Den omfattet nesten 500 grindhvaler, og over 300 av dem døde, til tross for flere dagers iherdig innsats med å hjelpe dem ut på sjøen igjen.

Forholdene i denne ukens stranding er verre enn for to år siden, da hvalene var i roligere farvann, påpeker Clark.

Helvetesporten

I begge strandingene har hvalene tatt seg inn via et notorisk grunt og farlig sund som er kjent som Hell's Gate.

Den lokale lakseoppdretteren Linton Kringle bisto under redningen i 2020. Han sier at den gang var hvalene på dypere vann slik at man kunne nå fram til dem med båter.

Denne gangen er de på stranden. Vannet der er for grunt og brenningene for kraftige til at man kan nå fram med båt, påpeker Kringle.

Vanessa Pirotta, som forsker på havpattedyr, sier det er for tidlig å forklare hvorfor hvalene har strandet denne uken.