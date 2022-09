Russland frigir ti utenlandske krigsfanger

NTB

Ti utenlandske krigsfanger er sendt fra Russland til Saudi-Arabia som ledd i en fangeutveksling mellom Russland og Ukraina.

Fem av krigsfangene kommer fra Storbritannia, og to kommer fra USA. I tillegg kommer én fra Sverige, én fra Marokko og én fra Kroatia.

– Saudi-Arabia legger til rette prosedyrer for at de får en trygg hjemreise til sine respektive land, het det i en uttalelse fra det saudiarabiske utenriksdepartementet onsdag.

Storbritannias statsminister Liz Truss var tidlig ute med å takke Ukraina og Saudi-Arabia for deres bistand i utleveringen. På Twitter skriver Truss at hun gleder seg over nyheten om løslatelsene.

Senere takket USA både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman for tilretteleggingen for fangeutvekslingen.

De to amerikanerne ble meldt savnet da de kom under kraftig skyts i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina, nær grensen til Russland, 9. juni. Begge hadde dratt til Ukraina på egen hånd. Der ble de venner fordi begge var fra Alabama, står det i en felles uttalelse fra familiene deres.

Krigsfangene fra Storbritannia og Sverige ble alle tatt til fange av russisk-støttede separatister og russere i Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, ifølge Truss og Sveriges utenriksminister Ann Linde.