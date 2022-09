270 krigsfanger utvekslet mellom Russland og Ukraina

NTB

Ukraina og Russland har med hjelp fra Tyrkia utvekslet til sammen 270 krigsfanger, inkludert ti utenlandske krigsfanger, opplyser ukrainske myndigheter.

– Vi har fått frigjort 215 personer, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak i en kunngjøring på ukrainsk fjernsyn.

Russland har fått 55 krigsfanger, blant dem den tidligere ukrainske prorussiske politikeren Viktor Medvedtsjuk, som er alliert av Russlands president Vladimir Putin og anklaget for høyforræderi. Det opplyser Zelenskyj i sin daglige videotale.

Fangeutvekslingen skal være den største mellom partene siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar.

Tyrkia

Zelenskyj sier at fem kommandører, blant dem ledere som forsvarte Azovstal-stålverket i havnebyen Mariupol i flere uker, er blitt sendt til Tyrkia som del av utvekslingsavtalen. Avtalen var blitt godt forberedt på forhånd og inngått med hjelp fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

De løslatte krigsfangene blir værende i Tyrkia, der de er i sikkerhet, til krigen avsluttes, ifølge Zelenskyj.

Onsdagens kunngjøring kom dagen etter at Erdogan sa til amerikansk fjernsyn at Russland og Ukraina var enige om utveksling av 200 krigsfanger.

Utenlandske krigsfanger

Tidligere onsdag ble det kjent at ti utenlandske krigsfanger var blitt sendt fra Russland til Saudi-Arabia. Disse var del av utvekslingsavtalen, opplyser Zelenskyj.

Fem av disse ti krigsfangene kommer fra Storbritannia, og to kommer fra USA. I tillegg kommer én fra Sverige, én fra Marokko og én fra Kroatia.

– Saudi-Arabia legger til rette prosedyrer for at de får en trygg hjemreise til sine respektive land, het det i en uttalelse fra det saudiarabiske utenriksdepartementet onsdag.

Storbritannias statsminister Liz Truss var tidlig ute med å takke Ukraina og Saudi-Arabia for deres bistand i utleveringen. På Twitter skriver Truss at hun gleder seg over nyheten om løslatelsene.

Tatt til fange i Øst-Ukraina

Senere takket USA både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman for tilretteleggingen for løslatelsen av disse ti krigsfangene.

De to amerikanerne ble meldt savnet da de kom under kraftig skyts i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina, nær grensen til Russland, 9. juni. Begge hadde dratt til Ukraina på egen hånd. Der ble de venner fordi begge var fra Alabama, står det i en felles uttalelse fra familiene deres.

Krigsfangene fra Storbritannia og Sverige ble alle tatt til fange av russisk-støttede separatister og russere i Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, ifølge Truss og Sveriges utenriksminister Ann Linde.

– Bragd

FNs generalsekretær António Guterres ønsker nyheten om utveksling av over 250 krigsfanger varmt velkommen, står det i en uttalelse som Guterres' talsmann Stephane Dujarric har sendt ut.

– Dette er ingen liten bragd, men langt mer gjenstår å gjøre for å dempe lidelsene som krigen i Ukraina har utløst. Han roser innsatsen fra begge parter, skriver Dujarric.

Dujarric opplyser at Guterres skal fortsette å støtte alle fremtidige forsøk på utveksling av krigsfanger.

– Generalsekretæren gjentar behovet for full respekt for folkeretten, inkludert den humanitære folkeretten, når det gjelder behandling av krigsfanger, skriver Dujarric videre.