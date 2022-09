Ny coronavariant, BA.2.75.2., oppdaget: – Det kan føre til at mange blir smittet igjen

Den nye virusvarianten har egenskaper som gjør at den unnslipper antistoffer fra både tidligere infeksjon og vaksinasjon i større grad enn andre virusvarianter.

– Data gir grunn til bekymring for at BA.2.75.2 effektivt kan unndra immunitet i befolkningen, heter det i studien som ble publisert 16. september i netttidsskriftet BioRxiv, og som ennå ikke er fagfellevurdert.

I studien, som er publisert av news-medical.net, kommer det fram at BA.2.75.2 har evnen til å slippe unna immunitet.

Nyheten kommer etter at guarden i de fleste land er senket etter den verdensomspennende pandmeien.

– Vi har aldri vært i en bedre posisjon til å få en slutt på pandemien. Vi er ikke helt der ennå, men slutten er i sikte, sa generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, under en pressekonferanse 14. september.

– Da risikerer vi flere virusvarianter, flere dødsfall, flere forstyrrelser i samfunnet



Men på tross av denne optimismen oppfordret han til å fortsette med testing og vaksinering.

– Hvis vi ikke benytter denne muligheten nå, risikerer vi flere virusvarianter, flere dødsfall, flere forstyrrelser i samfunnet og mer usikkerhet, sa FN-toppen.

Spørsmålet er om nye varianter, som den nyoppdagede BA.2.75.2., kan reversere den positive utviklingen og skape grobunn for en ny oppblomstring av smitte, sykdom og død.

– BA.2.75.2. ser ut til å kunne unnslippe antistoffer fra både tidligere infeksjon og vaksinasjon i større grad enn noen annen variant så langt. BA.2.75.2, med bare tre ekstra mutasjoner, er genuint skummelt, skriver den svenske professoren Benjamin Murrell ved Karolinska Institutet i Stockholm på Twitter.

– Det kan gjøre at mange blir smittet igjen

Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dersom nye varianter kan omgå vaksinens beskyttende effekt, vil det kunne bane veien for en ny pandemi, men foreløpig vet forskerne for lite om skadepotensialet. Mens dagens vaksine er skreddersydd for å beskytte mot de allerede kjente variantene, er det uvisst hvor lett BA.2.75.2 vil spre seg og om vaksinerte kan bli smittet og syke.

– Vi hadde håpet at coronaviruset til en viss grad ville mutere seg selv til døde, fordi mange mutasjoner kunne redusere virusets evne til å infisere cellene våre. Det ser dessverre ikke ut til å stemme i det virkelige liv. Det kan føre til at mange blir smittet igjen, sier den danske professoren i eksperimentell virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, til dansk TV2.

– Dette viruset fortsetter å ha evne til å utvikle seg til nye varianter

Joe Bidens sjefmedisinske rådgiver, Anthony Fauci, har også kommentert den nye varianten. Biden erklærte for få dager siden pandemien som over i USA, men BA 2.75.2. kan innebære en ny trussel.

– Det er usannsynlig at USA vil utrydde coronaviruset, og en mistenkelig ny variant, BA 2.75.2, er i horisonten. Vi må fortsatt være klar over hvor uvanlig dette viruset er og fortsetter å ha evne til å utvikle seg til nye varianter, advarte under pressekonferanse mandag, skriver Politico. Han minnet om at kun to av tre amerikanere er vaksinert nesten tre år etter at pandemien startet.

Påvist i minst 12 land



Ifølge Verdens helseorganisasjon sprer den nye Omicron-varianten, BA.2.75.2, seg nå i India, men har også blitt oppdaget i mange andre land, selv om antallet foreløpig er svært lavt.

Blant landene som hittil har registrert den nye virusvarianten, er India (143), USA (112), Singapore (43), Australia (20), Sør-Korea (20), Østerrike (19), Japan (18), Israel (13), Storbritannia (13), Canada (13), Tyskland (8), Thailand (2), skriver thaipbsworld.com.

Mutasjonsforsker: «Sjokkerende effektiv»

Mer enn 4.329.004 nordmenn har fått første vaksinedose (79,8 prosent av befolkningen), 4.020.511 har fått andre dose (74,1 prosent av befolkningen) og om lag tre millioner har fått redje dose (mer enn 50 prosent av befolkningen).

Den østerrikske mutasjonsforskeren, Ulrich Elling, mener det er grunn til å være på vakt, og at det kan bety at dagens vaksine ikke er tilstrekkelig for å beskytte mot smitte og infeksjoner.

– Det er et enestående antall svært divergerende varianter på vei. Unndragelsen av immunitet fra BA.2.75.2 fremstår som «sjokkerende effektiv». Dersom de faktisk slipper unna antistoffene etter vaksinasjon og gjennombruddsinfeksjon med Omikron, så vil det også stilles spørsmål ved våre nye vaksiner, skriver Elling i et innlegg på sosiale medier.

«Forbedrer evnen til å unnslippe immunitet»

I konklusjonen til den nye studien, som ennå ikke er fagfellevurdert, legges det vekt på følgende:

«Samlet sett indikerer resultatene at nye Omicron-varianter bærer mutasjoner som forbedrer deres evne til å unnslippe immunitet, og fremhever behovet for forbedrede monoklonale antistoffer og antivirale metoder».

Ifølge SNL er monoklonale antistoffer antistoffer som har helt lik reaksjonsevne fordi de produseres av genetisk identiske celler, altså fra én kloning. Monoklonale antistoffer reagerer derfor mot ett og samme antigen.

«Har ni ekstra mutasjoner i sitt piggproteinet»

I en helseblogg i den franske avisen Le Monde omtales den nye mutasjonen slik:

«Sammenlignet med Omicrons BA.2-subvariant, inneholder BA.2.75 ni ekstra mutasjoner i sitt piggprotein (K147E, W152R, F157L, I210V, G257S, G339H, G446S, N460K, R493Q). Selv om det er vist at BA.2.75 forblir sensitiv for visse klasser av antistoffer i motsetning til BA.5*, ser det likevel ut til at denne varianten fortsatt har en stor handlingsmargin for å generere undervarianter som er i stand til å unnslippe immunsystemet».

BA.2.75.2 er ennå ikke påvist i Norge.