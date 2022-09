Trippel rentehevning for tredje gang i USA

NTB

Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenta med 0,75 prosentpoeng i et nytt forsøk på å bremse den høye inflasjonen

Det ble klart under et rentemøte som ble avsluttet onsdag ettermiddag lokal tid. Dermed ligger styringsrenta i intervallet 3 til 3,25 prosent.

Dette er tredje gang på rad at renta heves med 0,75 prosentpoeng. Slike rentehevninger omtales som triple, siden det normale er å heve renta med 0,25 prosentpoeng om gangen.

Sentralbanken varsler at enda flere rentehopp vil bli nødvendig for å få bukt med den høye inflasjonen. Den ligger for tiden på det høyeste nivået på 40 år.

Resten av året venter banken at den økonomiske aktiviteten i USA vil bremse opp.