EU: Mobilisering viser at Putin er desperat

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov / Kreml via AP / NTB

NTB

Vladimir Putins avgjørelse om en delvis mobilisering av reservestyrker viser at han er desperat som følge av krigens gang i Ukraina, sier en EU-talsmann.

– Dette er nok et bevis på at Putin ikke er interessert i fred, og at han ønsker å trappe opp angrepskrigen, sier EUs talsmann Peter Stano.

– Dette er bare nok et tegn på at han er desperat som følge av hvordan krigen hans mot Ukraina går, legger han til.

Han sier også at EU kommer til å sørge for at det russiske forsøket på å annektere okkuperte områder i Ukraina, får konsekvenser. Men han vil ikke gå i detalj om hva dette innebærer.

Se video: Russlands forsvarsminister om detaljene rundt mobiliseringen

Ungarn er imot å innføre flere sanksjoner mot Russland, og alle EUs medlemsland må være enige hvis det skal innføres flere sanksjoner.

Stano varsler at EU ikke kommer til å anerkjenne det han kaller for fingerte og ulovlige folkeavstemninger som skal bidra til å legitimere at Russland annekterer ukrainske områder.