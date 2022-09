Ekspert: – Tegn på at Russland mangler soldater

NTB

Vladimir Putins delvise mobilisering viser tydelig at de russiske styrkene mangler soldater, men hvordan det vil slå ut på slagmarken, er høyst usikkert, mener ekspert.

Avgjørelsen viser også at Putin fortsatt ønsker å ha noe å gå på, ifølge Gudrun Persson, som er forsker ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm.

Den russiske presidenten ønsker fortsatt å ha muligheten til å kalle det som skjer i Ukraina, for en «militær spesialoperasjon», ikke en krig.

– En full mobilisering innebærer krig. På et slags nivå er det rasjonelt. Han vil ikke brenne alt krutt på en gang og begynner derfor med det delvise, sier Persson.

Samme retorikk

Retorikken som Putin brukte i den TV-sendte talen onsdag morgen, var ifølge forskeren lik den han har brukt før. Han gjentok at de ukrainske myndighetene har skyld i konflikten, at det pågår et folkemord, og at Vesten forsøker å svekke og ødelegge Russland.

Kunngjøringen kom dagen etter at russisk-lojale separatister og russisk-innsatte myndigheter i okkuperte ukrainske områder varslet folkeavstemninger om hvorvidt områdene skal innlemmes i Russland.

– Da flyttes den russiske grensen ut fra Kremls perspektiv inn i Ukraina, og da blir det en direkte konfrontasjon, påpeker Persson.

– Enorm usikkerhet

På spørsmål om det nå er større fare for at Russland tar i bruk atomvåpen, svarer hun at dette er en risiko som alltid har vært der.

– Den ukrainske framgangen på bakken har ført fram til disse skinnavstemningene og at Putin erklærer delvis mobilisering. Hvordan dette slutter, er det umulig å si, for dette har med krigens dynamikk å gjøre, og det er enorm usikkerhet.

Hun tror ikke Putins stilling i Russland er svekket som følge av russiske tilbakeslag på slagmarken.

– I dagens situasjon, ut fra hva vi vet i dag den 21. september, anser jeg at Putin ikke er truet. Det finnes ingen annen, sier hun.

– Upopulært

Når det gjelder hvordan en mobilisering av 300.000 reservister vil påvirke den russiske opinionen, tror hun det er viktigere å se hva som skjer på slagmarken.

– Jeg tror at opinionen enn så lenge kan klare dette, men det er selvfølgelig ikke populært. I forlengelsen, og det er den russiske ledelsen meget bevisst på, så fins det en risiko for at mengden kister med lik som kommer hjem, blir enda større enn før. Men det man kan si om Putin og landets ledelse, er at den er villig til å ta risiko. Det har dette året vist veldig tydelig, sier hun.

Video: Putin varslet «delvis mobilisering» onsdag morgen.