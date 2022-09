Russisk Putin-kritiker lever i frykt i Frankrike: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig

Putin-kritiker Vladimir Osetsjkin nekter å gi etter for drapstrusler. Se video nederst i saken.

Den russiske menneskerettighetsaktivisten og Putin-kritikeren Vladimir Osetsjkin hevder at han og familien blir utsatt for gjentatte attentatforsøk. Likevel nekter han å la seg kneble av regimet han flyktet fra.

Fransk politi har igangsatt etterforskning inn i drapstruslene den russiske aktivisten og hans familie hevder å ha blitt utsatt for siden invasjonen av Ukraina begynte natt til 24. februar.

Den ferskeste hendelsen fant sted 12. september. Til Associated Press forteller Osechkin at han var i gang med å dekke bordet til middag da han plutselig fikk øye på en rød laserprikk på veggen like ved hodet hans. Stemningen i familiehjemmet i den franske havnebyen Biarritz gikk brått fra rolig til panikk.

Se videoen i neste avsnitt.

Nekter å la seg kneble

Osechkin, ektefellen og barna kastet seg ned på gulvet og kravlet mot et tilfluktsrom de har sett seg nødt til å bygge i hjemmet sitt. Hele familien kom fra hendelsen uten fysiske skader.

– Jeg så et rødt laserlys i leiligheten min og hørte lyder fra gata utenfor. Dette er angrep mot uavhengig presse og menneskerettighetsorganisasjoner. Så klart ønsker de å skremme meg til stillhet, og å ødelegge Gulagu.net-prosjektet mitt, som er en av de siste russiske kildene som forstår og videreformidler hva som foregår. Vi har et rykte i Russland og i resten av verden, sier Osechkin.

Osechkin, som er født i Russland men bor i Frankrike, er grunnleggeren av menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net, som kjemper for russiske innsattes rettigheter.

Se video: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig:

Your browser doesn't support HTML5 video. Russisk Putin-kritiker lever i frykt: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig Les mer Lukk

Frykter tredje verdenskrig

Siden krigens begynnelse har familien levd i frykt.

– Det er veldig krevende for meg og familien min, men vi har ikke noe valg. Vi må stanse Putins regime, før hans handlinger utløser tredje verdenskrig, sier Osetsjkin.

Likevel er Osetsjkin en forsiktig optimist. Han tror dette er begynnelsen på slutten for Putins regjering i Russland.

– Jeg tror dette og denne krigen er Putins siste regjeringsperiode. Vi må beskytte oss selv, samtidig som vi fortsetter denne kampen. Vi kjemper ikke bare mot Putin, vi kjemper mot totalitarisme. Vi må ta grep for å beskytte demokratiet, menneskerettigheter og Russlands fremtid, sier Osetsjkin.

Osetsjkin og resten av aktivistene har delt en rekke videoer som angivelig viser tilfeller av tortur i russiske fengsel. Han var også blant de første til å avsløre hvordan russiske militser rekrutterer innsatte til krigen i Ukraina.

Se også: Ukraina: Russiske brannbomber regner ned over frigjort område: