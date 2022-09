Russisk TV: Snakket om å bombe dronning Elizabeths begravelse

Medlem av den russiske Statsdumaen og tidligere nestkommanderende for Russlands sørlige militærdistrikt, Andrey Gurulyov. (Russian defence departement)

Den pensjonerte russiske generalmajoren Andrey Gurulyov, og TV-profilen Olga Skabeeva snakket om å bombe Storbritannias hovedstad på direktesendt russisk, statskontrollert TV.

– Hvis vi forvandler de britiske øyer til en Mars-ørken på tre minutter ved bruk av taktisk atomvåpen, ikke strategiske, da kunne de bruke artikkel 5, men for hvem? Et ikke-eksisterende land forvandlet til en Mars-ørken? De vil ikke svare. Vi bør ikke være redde for det.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kom i pro-Kremlin talkshowet «60 Minutes», skriver Business Insider.

Det var mot slutten av programmet at temaet penslet inn på dronning Elizabeths begravelse. Som kjent ble ingen russiske representanter invitert på grunn av angrepskrigen mot Ukraina hvor det titusenvis av krigsforbrytelser er under etterforskning.

Den pensjonerte generalmajoren Andrey Gurulyov la ikke fingrene mellom da han for åpen mikrofon tok til orde for å utradere de britiske øyene.

– Vi burde ha gjort det i dag

Gurulyov, som også sitter i den russiske statsdumaen, raljerte med Joe Bidens advarsel til Russland mot bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina.

– Vi kan bruke atomvåpen, men definitivt ikke i Ukraina, sa den russiske politikeren, som i tillegg kom med trusler om at Moskva også kan komme med målrettede atomangrep mot Berlin.

Da Gurulyov kom med sitt utspill om å bombe London, repliserte programleder Olga Skabeeva slik:

– Vi burde ha gjort det i dag, alle de beste menneskene er der i begravelsen, sa TV-profilen, skriver Sky News og The Independent.

– Det første målet som Russland vil ramme, er London

Dronningens begravelse samlet et stort antall statsoverhoder og ble ansett som et terrormål. Derfor var sikkerheten rundt begravelsen av historiske dimensjoner.

Andrey Gurulyov kom også på forsommeren med svært kontroversielle uttalelser:

– Hvis en verdenskrig skulle bryte ut, vil det første målet som Russland vil ramme, være London. Vi vil absolutt ikke starte med Warszawa, Paris eller Berlin. Det er krystallklart at trusselen mot verden kommer fra angelsakserne, sa den tidligere nestkommanderende for Russlands sørlige militærdistrikt.

Advarer Putin mot å krysse rød linje



Den pensjonerte amerikanske generalen og tidligere forsvarsattaché i Russland, Kevin Ryan, har advart mot at en ydmyket Putin kan bli presset til å gjøre «noe dramatisk», og at dette kan innebære bruk av atomvåpen.

Men skulle Putin krysse den røde linjen, og ta i bruk taktiske eller strategiske atomvåpen, har USA og Nato advart om umiddelbare konsekvenser. Det vil i så fall kunne bety en fullskala militær konflikt med våpen som ikke har vært brukt siden 2.verdenskrig.

