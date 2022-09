Japans statsminister vil møte Nord-Koreas leder

NTB

Japans statsminister Fumio Kishida gjentar tilbudet om å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

I en tale til FNs hovedforsamling natt til onsdag norsk tid sa statsministeren at Japan fortsatt står for den diplomatiske linjen som tidligere statsminister Junichiro Koizumi åpnet under et historisk besøk i Pyongyang for to tiår siden.

– Japan står klart til å begi seg ut i dialog i saker som er av felles bekymring, sa Fumio Kishida.

– Jeg er fast bestemt på at jeg vil møte Kim Jong-un uten noen betingelser og jeg kommer ikke til å gi slipp på noen mulighet der jeg kan handle med all mitt engasjement, sa han.

Kim møtte USAs tidligere president Donald Trump tre ganger, uten at det ble oppnådd noen resultater for å avvikle Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Japan er nær alliert av USA, og i Tokyo er det skepsis til Kishidas håndsrekning til Nord-Korea, en erkefiende som bortførte japanske statsborgere på 1970- og 80-tallet for å trene dem opp til å bli spioner.

Nord-Korea innførte nylig en lov som slår fast at landet er beredt til å igangsette preventive atomangrep, noe som har bidratt til økt bekymring for at det lukkede landet snarlig kan komme til å gjenoppta atomtester.

USAs president Joe Bidens administrasjon har i likhet med Kishida tatt til orde for fornyet diplomatisk kontakt med Pyongyang, men uten å ha fått respons fra Kims regime.