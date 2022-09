Scholz: Putin ødelegger sitt eget land

Tysklands statsminister Olaf Scholz anklager Russlands president Vladimir Putin for å ha imperialistiske ambisjoner. Foto: Jason DeCrow / AP / NTB

NTB

Russlands president Vladimir Putin ødelegger ikke bare Ukraina, men også sitt eget land, mener Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Putin kommer bare til å gi opp krigen sin og sine imperialistiske ambisjoner når han innser at han ikke kan vinne, sa Scholz i en tale til FNs hovedforsamling natt til onsdag norsk tid.

– Ikke bare ødelegger han Ukraina, men han ødelegger også sitt eget land, la Scholz til.

Ukraina må bevæpnes ytterligere for å slå tilbake den russiske invasjonen, fortalte Scholz, som lover ytterligere militærstøtte til Ukraina.

Russlands handlinger i Ukraina er ikke bare en katastrofe for Europa, men for hele verdensordenen og verdensfreden, uttalte Scholz.

– Det er derfor det var så viktig at 141 land enstemmig fordømte den russiske invasjonen her i dette rommet, sa Scholz i talen, med henvisning til FN-avstemningen i mars etter at Russland hadde gått til angrep på Ukraina.