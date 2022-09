Erdogan oppfordrer til diplomatisk Ukraina-løsning

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har et vennskapelig forhold til Russland, sa i sin tale til FNs hovedforsamling tirsdag at Russland må gi fra seg erobrede områder til Ukraina. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber om det han kaller en verdig avslutning på krigen i Ukraina og om at Russland må gi fra seg erobrede områder.

– Sammen må vi finne en fornuftig praktisk diplomatisk løsning som gir begge parter en verdig vei ut fra krisen, sa Erdogan i sin tale til FNs hovedforsamling tirsdag.

Presidenten la til at Tyrkia vil arbeide for å sikre at krigen avsluttes ved å garantere Ukrainas «territorielle integritet og suverenitet», og han oppfordret Russland til å gi tilbake okkuperte områder til Ukraina.

– Hvis fred skal kunne opprettes i Ukraina, vil selvsagt tilbakelevering av områder som er blitt invadert, bli svært viktig. Det er dette som forventes, sa Erdogan dagen før i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS. I intervjuet la han da til at Russland også bør «gi fra seg Krim til dens rettmessige eiere».