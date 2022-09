Danmark med historisk løfte om klimaerstatning

Danmark kom med sitt historiske løfte om klimaerstatning i forbindelse med FNs hovedforsamling. Bildet av FN-hovedkvarteret i New York ble tatt tirsdag. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

NTB

Som første land i verden har Danmark lovet erstatning for «tap og skade» i fattige land som rammes av klimaendringene.

– Dette dreier seg om at vi fra dansk side får vist ansvarlighet. Det er faktisk hamrende urettferdig, slik det er, sa utviklingsminister Flemming Møller Mortensen i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York tirsdag.

I en årrekke har «tap og skade» vært et svært ømt punkt i de internasjonale klimaforhandlingene. Rike land har avvist alle krav om konkret erstatning for ødeleggelser som følge av klimaendringene.

Det har vært frykt for en endeløs strøm av erstatningskrav hvis man åpnet for denne muligheten.

– Dypt urettferdig

Regjeringen i Danmark vil nå sette av minst 50 millioner kroner til denne typen kompensasjon. Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal pengene blant annet gå til land i Sahel-regionen i Afrika.

– Det er dypt urettferdig at verdens fattigste skal lide mest som følge av konsekvensene av klimaendringene, sier Flemming Møller Mortensen.

Han legger til at de fattigste landene i svært liten grad har bidratt til klimaproblemet.

En del av de rikeste landene har hatt stadig økende CO2-utslipp i over 200 år. Hvor store erstatninger det etter hvert kan bli snakk om, er uvisst.

Guterres' tale

FNs generalsekretær António Guterres kom tirsdag med krass kritikk av selskaper som tjener store penger på fossil energi.

Han oppfordret alle utviklede land til å skattlegge fossilselskapenes fortjeneste og sørge for at pengene går til å kompensere skadene klimaendringene forårsaker – og til å hjelpe folk med å takle den høye inflasjonen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa etterpå til NTB at dette forslaget er godt. Han minnet om at Norge i mange år har hatt en svært høy skattesats for selskapene som utvinner olje og gass på norsk sokkel.