Kraftige fordømmelser av planlagte folkeavstemninger i Ukraina

Både Nato, USA og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz fordømmer planene om folkeavstemninger i okkuperte områder i Ukraina.

– Disse folkeavstemningene er en farse og har ingen legitimitet. De endrer ikke karakteren av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette er en ytterligere eskalering av Putins krig. Det internasjonale samfunnet må fordømme dette åpenbare bruddet på folkeretten og trappe opp støtten til Ukraina, skriver Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Utspillet kommer etter at separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja tirsdag varslet at de skal holde folkeavstemninger 23.–27. september om å slutte seg til Russland.

«Imperialistisk aggresjon»

– Det er veldig, veldig klart at disse fingerte folkeavstemningene ikke kan aksepteres og ikke omfattes av folkeretten, sa Tysklands statsminister Olaf Scholz til journalister under åpningen av FNs høynivåuke i verdensorganisasjonens hovedkvarter i New York tirsdag.

Scholz omtalte planene som en del av Russlands «imperialistiske aggresjon».

– Russland må trekke sine styrker tilbake, sa han.

– Jeg mener det Russland lanserer her er en parodi. Enhver stemme for annektering ville være juridisk meningsløs, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han møtte journalister i FNs hovedforsamling.

USA fordømmer

USA melder at landet aldri vil anerkjenne en russisks annektering av ukrainske områder og fordømmer planene.

– Disse avstemningene er en fornærmelse mot prinsippene om suverenitet og territorial integritet som underbygger det internasjonale systemet, sier president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

– Hvis de blir gjennomført, vil USA aldri anerkjenne Russlands krav på noen av de angivelig annekterte delene av Ukraina, sier han.

USA og EU har gjentatte ganger tidligere advart mot å arrangere slike folkeavstemninger, og har omtalt dem som fingerte og urettmessige.