Iransk guvernør: Tre drept i protester etter varetektsdødsfall

NTB

Det er uro og demonstrasjoner i Iran etter at en ung kvinne døde i «moralpolitiets» varetekt. I landets Kurdistan-provins er tre personer drept.

De tre ble drept som del av en «fiendtlig sammensvergelse», sier områdets guvernør Ismail Zarei Koosha ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars. Det er ikke kjent når dødsfallene fant sted.

FNs fungerende høykommissær for menneskerettigheter, Nada Al-Nashif, uttalte seg tirsdag om 22 år gamle Mahsa Aminis dødsfall. Høykommissæren krever at iranske myndigheter iverksetter en uavhengig og effektiv etterforskning av saken. Al-Nashif slo også alarm om de iranske sikkerhetsstyrkenes framferd overfor demonstranter.

– Det blitt meldt at 22-åringen ble slått i hodet med en batong, og at hodet hennes ble smelt mot bilen av det såkalte moralpolitiet, heter det i uttalelsen.

Amini ble pågrepet av politifolk som har ansvar for å påse at kvinner følger den strenge kleskoden, noe som blant annet innebærer at de dekker til håret.