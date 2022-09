Indisk jente døde etter å ha blitt voldtatt og satt fyr på

NTB

En 16 år gammel indisk jente som skal ha blitt gjengvoldtatt og satt fyr på av to menn, døde på sykehus mandag av skadene.

Jenta ble angivelig angrepet og satt fyr på tidligere denne måneden, og ble etter hendelsen innlagt på et sykehus i delstatshovedstaden Lucknow i delstaten Uttar Pradesh.

– Vi pågrep de mistenkte innen to timer etter at hendelsen ble anmeldt og forsikret familien om at vi vil følge opp saken, sier den lokale politisjefen Dinesh Kumar Prabhu til AFP.

16-åringens død skjedde mindre enn en uke etter at to søstre på 15 og 17 i samme område ble funnet hengende i et tre etter å ha blitt overfalt og myrdet av seks menn.

De tre jentene var alle dalit, nederst i det hinduistiske kastesystemet, en gruppe som er utsatt for vold og kriminalitet. I 2021 ble det anmeldt 32.000 tilfeller av voldtekt i India, men mørketallene er trolig store.