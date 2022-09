Madeleine McCanns foreldre har tapt injuriesak

I september 2007 ble foreldreparet avhørt av politiet som mistenkte. I juli året etter henla portugisisk politi etterforskningen av paret fordi de ikke fant bevis for at de var innblandet.

Foreldrene til den savnede britiske jenta Madeleine McCann har tapt en injuriesak i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Kerry og Kate McCann har gått til sak mot en etterforsker som rettet anklager mot dem i en bok som ble utgitt i 2008.

Men tirsdag besluttet Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) at foreldrene fikk en rettferdig behandling da Portugals rettsvesen tok stilling til saken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Portugal i mai 2007 like før hun skulle ha fylt fire år. Hun er aldri blitt funnet.

Den portugisiske etterforskeren Goncalo Amaral var med på å etterforske saken. I boka «The Truth of the Lie» antydet han at foreldrene var innblandet i datterens forsvinning

I 2015 fikk paret medhold i sitt søksmål mot Amaral, og han ble dømt til å betale erstatning på grunn av ærekrenkelser. To år senere ble avgjørelsen opphevet av Portugals høyesterett.