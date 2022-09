Kong Charles' vei til tronen ble lagt av hans mor

NTB

I ettertid kan det se ut som dronning Elizabeth brukte en stund på å forberede det britiske folket på sin bortgang. Blant annet formet hun veien til tronen for sin sønn – kong Charles.

Enten det var på grunn av alderen, svak helse eller en følelse av at slutten nærmet seg, brukte dronning Elizabeth mye av sine siste to år på å samle løse tråder. Slik ville hun sikre at familien – som også er en institusjon – sto støtt lenge etter hennes død.

Overgangen begynte sakte. Flere og flere av hennes plikter ble gitt til sønnen, som nå er kong Charles den tredje, i hennes siste leveår.

– Dronning Elizabeth la ned grunnsteinene for etterfølgelsen, sier historiker Ed Owens.

– Vi så mye mer av Charles de siste ti årene. Han tok sin mors plikter i en rekke viktige situasjoner og ved offentlige arrangementer. Og det, tror jeg, var delvis tilsiktet ved at dronningen ønsket at sønnen hennes skulle trekkes naturlig inn i rampelyset. Slik skulle det virke mest mulig som om det var en sømløs overgang, fortsetter han.

Representant

Kong Charles' mer framtredende rolle startet gradvis da dronningen kuttet ned på langdistanseflyginger. Det førte til at den daværende prinsen av Wales tok hennes plass på et regjeringsledermøte for Samveldet på Sri Lanka i 2013.

Rollen som Samveldets overhode tok dronning Elizabeth på seg da hun ble kronet i 1952. Samveldet består av 52 land med tilknytning til det tidligere britiske imperiet.

I 2018 uttrykte dronning Elizabeth at det var hennes «oppriktige ønske» at Charles skulle ta over som Samveldets overhode ved hennes bortgang. Det sa Samveldelandenes ledere seg enig i.

Året før representerte Charles dronningen ved den årlige minnedagen for falne soldater og la ned monarkens krans ved foten av minnemonumentet i London. Det var første gang dronningen selv ikke gjennomførte det høytidelige ritualet utenom da hun var gravid eller på reise.

Pandemien

Men i 2020 ble det som til da kunne se ut som et subtilt tronskifte, gjort mer åpenbart. Koronaviruspandemien gjorde at dronningen søkte tilflukt ved Windsor-slottet utenfor London, og da hennes ektemann prins Philip døde, ble Storbritannia plutselig minnet på dronningens egen dødelighet.

Det ble understreket av det nå berømte bildet av dronningen under prins Philips begravelse. På grunn av koronarestriksjonene i Storbritannia på den tiden ble hun sittende alene mens hun sørget over å ha mistet sin ektemann gjennom 73 år.

Og spesielt ønsket om å se Camilla som dronning ble sett på som en anerkjennelse av at tiden for tronskifte snart ville komme. I februar, på dagen 70 år etter hun selv tok over den britiske tronen, sørget dronning Elizabeth nettopp for et svar på det kontroversielle spørsmålet om hvilken tittel Camilla skulle få.

– Når sønnen min, Charles, blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten dere har gitt meg. Og det er mitt oppriktige ønske at, når den tid kommer, Camilla blir dronning når hun fortsetter sin egen lojale tjeneste, sa dronning Elizabeth.

Splittende

Charles' kone har vært en splittende skikkelse i Storbritannia i mange år da deres langvarige forhold ble sett på som grunnen til at Charles' første ekteskap med prinsesse Diana brøt sammen. Hun døde i en bilulykke i 1992, fem år etter bruddet med Charles.

Da Charles og Camilla omsider giftet seg i 2005, gjorde han det klart at han ønsket Camilla som dronning. Dianas støttespillere har motsatt seg dette da de mener det ville vanære hennes minne.

Men det britiske folket har med årene sett Camilla i et mer positivt lys. Hun er tilknyttet over 100 veldedige organisasjoner med ulike nedslagsfelt, blant annet leseferdigheter og vold i hjemmet. Hennes mer jordnære stil og humoristiske sans har også kastet glans over Charles, og fått folket til å se ham som mer mild og avslappet.

Konge

Sent i fjor ble dronning Elizabeth for første gang sett med en stokk til å støtte seg på. I april avslørte hun at hun etter å ha vært syk med korona, følte seg «veldig trøtt og utslitt».

I mai delegerte hun en av sine viktigste plikter som dronning til Charles, og ba ham holde den årlige trontalen i parlamentet. Trontalen er et symbol på monarkens konstitusjonelle rolle som statsoverhode.

Da det var duket for feiringen av dronningens 70 år på tronen i juni, ble det klart at hovedpersonen selv ville ta en mindre rolle på grunn av «bevegelsesproblemer».

Det satte Charles i sentrum i stedet. I militæruniform inspiserte han den seremonielle paraden til ære for dronningens fødselsdag, satt i æresposisjonen foran St. Paul-katedralen under en gudstjeneste for å feire hennes tid som dronning, og han ledet an i saluttene til sin mor på en gallakonsert med Camilla ved hans side.

Og så langt har kong Charles fått en varm mottakelse som Storbritannias nye monark. Etter dronning Elizabeths død har han og dronning Camilla blitt møtt hjertelig av mengder av sørgende over hele landet.

Da han første gang møtte folket utenfor Buckingham Palace, brøt flere ut og sang «God Save The King».