IEA: Mangel på samarbeid kan forsinke grønn overgang

Røyk stiger til værs fra et kullkraftverk i Delta i den amerikanske delstaten Utah. IEA påpeker i sin rapport at grønn overgang kan bli forsinket med flere tiår dersom verdenssamfunnet ikke øker samarbeidet. Arkivfoto: Rick Bowmer / AP / NTB

NTB

Manglende internasjonalt samarbeid kan føre til flere tiår med forsinkelser på veien til nullutslipp, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

På COP26-klimatoppmøtet i Glasgow i november i fjor lovet 45 land å samarbeide for å fremme grønn teknologi på en rekke områder som elektrisitet, transport og jordbruk.

Med stigende energipriser og trussel om global matkrise som bakteppe, oppfordrer IEA til at det kommende COP27-møtet i Egypt brukes til å få fortgang i samarbeidet.

Økt samarbeid kan gjøre viktig grønn teknologi billigere for utviklingsland i stor skala, ifølge en rapport fra IEA tirsdag.

I rapporten Breakthrough Agenda Report påpeker IEA fremskritt som er blitt gjort, men byrået viser også til at det trengs langt mer fremgang for å oppnå et mål om nullutslipp dette århundret.

– Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi gjøre overgangen raskere, billigere og lettere for alle. Uten dette samarbeidet kommer overgangen til nullutslipp til å bli langt mer utfordrende og kan bli forsinket med flere tiår, sier IEA-sjef Fatih Birol.