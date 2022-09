Misforståelse på svensk atomkraftverk – komponenter smeltet

Atomkraftverket Ringhals, sør for Göteborg, på et bilde fra 2019. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

NTB

Det var en misforståelse som førte til skadene på atomkraftverket Ringhals, ifølge energiselskapet Vattenfall. Konsekvensen kan bli enda høyere strømpriser.

Vattenfall er nå ferdig med en intern granskning av hva som skjedde ved anlegget i slutten av august. Konklusjonene er omtalt av avisene Dagens Nyheter og Aftonbladet.

Anlegget var i utgangspunktet stengt for rutinemessig vedlikehold. Reaktor 4 var nesten klar for å startes opp igjen, da uhellet skjedde.

De ansatte gjorde tester i forkant av restartingen, blant annet av en trykkbeholder. Plutselig ble varme-komponenter påskrudd, uten at det var vann i beholderen.

Alarmen gikk i kontrollrommet, og de spesialkonstruerte varme-komponentene smeltet.

Omfattende reparasjoner

Pressesjef Anna Collin ved Ringhals-kraftverket forklarer uhellet med instruksjoner som kunne misforstås.

– Slik skal det naturligvis ikke være, understreker hun.

Instruksjonene er nå blitt tydeliggjort. Men det må omfattende reparasjoner til før reaktor 4 kan tas i bruk igjen. Det vil trolig ikke skje før i slutten av januar.

Ifølge Vattenfall er det ingen mistanke om sabotasje ved kjernekraftverket. Strømanalytikeren Christian Holtz har tidligere sagt at reaktor-stansen vil få en «markant påvirkning» på de allerede høye strømprisene i Sør-Sverige.

– Alle vet jo konsekvensene som dette har ført til. Det er klart at ingen er uberørt av dette, sier Collin.

– Ikke ønskelig

Strømanalytikeren Christian Holtz har tidligere sagt at reaktor-stansen vil få en «markant påvirkning» på de allerede høye strømprisene i Sør-Sverige.

Strømnettene i Sverige og Norge er tett integrert, og norske myndigheter har vært bekymret for mulige bortfall av svensk kjernekraft.

– Vi er fullt klar over situasjonen på strømmarkedet og vår viktige rolle som stor strømprodusent. Og det er selvsagt ikke ønskelig at vi nå tvinges til å meddele at stansen blir lengre enn ventet, sier Vattenfall-sjef Björn Linde, ifølge Aftonbladet.

I forbindelse med reparasjonene må det bygges en helt ny trykkbeholder. Hva prisen blir, er foreløpig uklart.

På kraftverket er det én reaktor til som fortsatt er i bruk. Den fungerer som normalt.