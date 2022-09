Kreml slår tilbake mot påstander: – En løgn

Kremls talsperson avviser påstandene fra Ukraina.

Mandag slår Kreml tilbake mot påstandene fra Ukraina om funn av massegraver i Izium. Kreml-talsperson Dmitrij Peskov kaller det hele «en løgn», melder nyhetsbyrået Reuters.

– Det er samme scenario som i Butsja. Det er en løgn, og vi vil selvsagt forsvare sannheten, sier Peskov.

Ifølge ukrainsk politi er det funnet 445 døde er funnet i graver i Izium, som ligger i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina.

Myndighetene i fylket sier at flere av likene som er gravd opp, bærer preg av tortur.

– Det er det nazistene gjorde

Lørdag kom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med det samme budskapet.

Zelenskyj uttalte også at det er funnet ti torturkamre i ulike frigjorte byer og tettsteder i Kharkiv-regionen.

Ukrainsk personell henter opp en kiste med levninger ifra massegravstedet i Izium. Ukrainske myndigheter sier noen av likene bærer preg av å ha blitt utsatt for tortur. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

Blant annet er det funnet elektrisk utstyr som brukes til tortur, ifølge den ukrainske presidenten.

– Det er det nazistene gjorde. Det er det russerne gjør. Og de vil bli stilt til ansvar på samme måte, både på slagmarken og i rettssalene, sa Zelenskyj.

Nylig gjenerobret

Uavhengige journalister har vært på stedet og bekreftet at det er funnet graver. Journalister har også vært i rom som Ukraina mener har vært torturkamre. Området er nylig gjenerobret av ukrainske styrker etter å ha vært under okkupasjonsmaktens kontroll siden i vår.

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyste fredag at de ønsker å sende et team til stedet med de mange gravene for å finne ut hva som har skjedd med menneskene som ligger begravd.

– Våre kolleger i Ukraina følger opp disse anklagene, og de har som mål å organisere et overvåkingsbesøk i Izium for å fastslå omstendighetene rundt disse personenes død, sier FN-kontorets talskvinne Elizabeth Throssell fredag.