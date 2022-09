Ukraina anklager Russland for angrep nær atomkraftverk i Mykolajiv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ser på et kart sammen med ukrainske styrker i Dnipro.

NTB

Russiske styrker har gått til angrep ved kjernekraftverket Pivdennoukrainsk i Mykolajiv-regionen, men reaktorene er ikke påført skade, ifølge Ukraina.

En eksplosjon fant sted 300 meter unna reaktorene og førte til skade på bygninger tilhørende atomkraftverket, opplyser det statlige kjernekraftselskapet Energoatom.

Reaktorene fungerer som normalt etter mandagens angrep, som ifølge Energoatom også skadet et vannkraftverk i nærheten.

Atomkraftverket er Ukrainas nest største og ligger sør i landet. Angrepet skal ha ødelagt mer enn hundre vinduer på kraftverkets bygg. Energoatom opplyser at ingen ansatte ble såret.

Volodymyr Zelenskyj kommenterte angrepet på Telegram og sier at Russland setter hele verden i fare.

– Vi må stoppe det før det er for sent, skriver han.

Torturkamre

Da ukrainske styrker gjenvant kontroll over grenselandsbyen Kozacha Lopan, fant de en kjeller de mener ble omgjort til torturkammer da russerne kontrollerte byen.

Ukrainske myndigheter hevder dette var et midlertidig fengsel hvor russiske styrker mishandlet fanger. Tidligere denne måneden gjenvant ukrainske styrker kontrollen over landsbyen som ledd i den omfattende motoffensiven i Kharkiv-regionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at over ti slike «torturkamre» har blitt avdekket i regionen etter at Russland ble tvunget til å trekke styrkene sine ut forrige uke. Anklagene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Massegraver

Ifølge ukrainske myndigheter har det blitt funnet flere graver i områdene som de russiske styrkene er blitt presset ut av.

I en massegrav funnet nær kirkegården i byen Izium, antar myndighetene at det ligger levninger etter over 440 mennesker.

Zelenskyj har sagt at de døde både er sivile voksne og barn i tillegg til soldater. Flere av likene skal bære preg av en voldelig død, muligens også fra tortur.

