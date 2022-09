Trudeau vil ikke ha monarkidebatt

NTB

Statsminister Justin Trudeau vil ikke ta opp igjen debatten om Canadas rolle i det britiske monarkiet, hvis monark automatisk er landets statsoverhode.

Canada er, i likhet med blant annet Australia og New Zealand, blant 14 tidligere britiske kolonier som monarken fortsatt regjerer over.

Etter dronning Elizabeths død har debatten på ny blusset opp i Canada om monarkiets rolle i landet. Canada ble uavhengig i 1867, og på en meningsmåling Ipsos gjorde for canadiske Global News sa 58 prosent av de spurte at de ville ha en folkeavstemning om hvorvidt landet skal bryte med det britiske kongehuset eller ei.

– For meg er ikke det en prioritet. Det er ikke engang noe jeg vurderer å diskutere, sa Trudeau i et intervju i London søndag, kvelden før dronningens begravelse.

– Å gjøre en så omveltende endring i et system som er blant de beste og mest stabile i verden, er for meg, nå, ikke en god idé, la han til.

Ipsos-målingen viste at andelen som ønsker en folkeavstemning, var 5 prosent større enn året i forveien. Den viste også at kun 44 prosent av de spurte hadde et positivt inntrykk av kong Charles, Elizabeths arvtaker.