Zelenskyj: Alt okkupert territorium skal gjenerobres

NTB

Samtidig som det ukrainske militæret fortsetter motoffensiven øst i landet, lover president Volodymyr Zelenskyj å ta tilbake alt russisk-okkupert territorium i Ukraina.

– Det virker kanskje for noen som at vi etter en rekke seire har en liten pause. Men dette er ingen pause. Dette er forberedelser på de neste aksjonene … Fordi Ukraina må være fritt – hele landet, sier Zelenskyj i sin videotale søndag.

Det inkluderer også Krim-halvøya og delene av Donbas som har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014, sier presidenten.

De neste målene vil være å ta tilbake kontrollen over de viktige byene Mariupol, Melitopol og Kherson, ifølge Zelenskyj. Det ukrainske forsvaret sier at de lørdag sikret seg kontroll over Oskil-elva i Kharkiv-regionen. Den er viktig for potensielle videre aksjoner østover.