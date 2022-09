Krigen i Ukraina viser at USA ikke er klare for krig med Kina

Ekspert:

Våpenforsyningen til Ukraina har utarmet det amerikanske forsvarets lagre av håndvåpen og bomber, skriver Bloomberg-ekspert. Å skulle forsvare Taiwan vil bli langt mer kostbart.

«Nå må USA dra avgjørende lærdom fra krigen i Ukraina – såvel som fra egen erfaring, fra generasjoner tilbake, fra 2. verdenskrig. Dersom Amerika ønsker å vinne en potensiell stormaktskrig mot Kina noen år frem i tid, bør landet ruste opp langt mer dedikert før skytingen starter».

Det skriver spaltist i Bloomberg, professor og ekspert på USAs relasjon til Kina, Hal Brands.

Brands viser til at Pentagon i årevis har advart om at Kinas militære opprustning endrer maktbalansen i Øst-Asia. Han mener enkelte folkevalgte i Washingtons vilje til å provosere Kina «uten noen god strategisk begrunnelse» viser at de ikke forstår hvor alarmerende situasjonen er.

Eksperten viser spesielt Nancy Pelosis reise til Taiwan i august. Besøket ble svært dårlig mottatt av Kina, som ser på øya som en del av Kina.

Frykten for at Kina vil gjøre alvor av trusselen om å invadere øya, har økt etter Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

Vinner og taper i krigssimulator-spill



Hal Brands skriver at noen krigssimulator-spill viser at USA under gunstige forhold kan være i stand til å hale i land en seier i et slag om Taiwan, men til en stor kostnad i våpen og mannskap. Simuleringer under mindre gunstige forhold gir typisk kinesisk seier.

«Ingen vet hvordan det ville gått, selvsagt: Krigen i Ukraina viser at motivasjon, lederskap og andre immaterielle forhold kan utgjøre en veldig forskjell. Samtidig viser denne krigen at USA kan komme til å streve voldsomt med å kompensere for tap tidlig i en krig mot Kina, og å forsyne seg selv – for ikke å snakke om sine allierte – med de redskaper som skal til for å vinne», skriver Brands.

Han peker også på at andre verdenskrig ble vunnet mye takket være en massiv boosting av amerikansk industri. Han nevner i fleng.

Ved slutten av krigen hadde USA produsert 300.000 fly, mye mer enn Japan og Tyskland til sammen. I 1944 produserte amerikanske verft 2247 marinefartøyer, mer enn alle land i resten av verden til sammen. USA forsynte også de allierte med store mengder materiell, spesielt til Storbritannia og Sovjetunionen, blant annet mer enn 37.000 tanks og nesten 800.000 lastebiler.

Kina deler svakhet med Russland



Sist uke kom en rapport fra US National Defense University som viste at Kina og Russland deler en svakhet i sine respektive forsvar. En svakhet som har svekket Russland i Ukraina-invasjonen, og kan svekke Kinas muligheter til å føre en lignende krig.

Rapporten identifiserer mangel på trening på tvers av militære avdelinger som en akilleshæl innen Kinas forsvar, People’s Liberation Army (PLA), skriver CNN.

I de enkelte avdelingene av PLA skal få ledere ha operativ erfaring i andre grener enn den de selv startet karrieren i.

Hærsoldater forblir med andre ord hærsoldater, marinejegere forblir marinejegere og så videre. Ifølge rapporten er det sjelden soldatene opererer på tvers av avdelingene, i motsetning til USA, hvor trening på tvers av forsvarets avdelinger har vært et krav siden 1986.

Ikke undervurder Kina



Carl Schuster er tidligere operasjonsdirektør for USAs kommandosenter for Stillehavet på Hawaii, mener rapporten er svært god, kanskje den beste han har sett når det kommer til hvor Kinas forsvar befinner seg. Han understreker likevel at man ikke må bruke den som en spådom for hvordan Kina ville klart seg i en lignende krig som Ukraina-krigen.

PLA har mange andre fordeler over det russiske forsvaret, ifølge Schuster.

– Kina gir bedre trening til sine nye rekrutter, og belager seg ikke lenger på vernepliktige, i motsetning til det russiske forsvaret, hvor 80-85 prosent av deres registrerte personell er vernepliktige med syv måneders erfaring, sier han til CNN.