Hele Puerto Rico uten strøm mens orkanen Fiona herjer

Satellittbilde av ekstremværet Fiona over Karibia lørdag. Søndag har Fiona styrket seg til orkan og ventes å nå Puerto Rico senere på søndagen. Foto: NOAA via AP / NTB

NTB

Orkanen Fiona har truffet Puerto Rico, og søndag kveld norsk tid var hele øya uten strøm. Det er sendt ut farevarsel om «katastrofale oversvømmelser».

Fiona hadde søndag vindkast opp mot 140 kilometer i timen, opplyser det amerikanske orkansenteret NHC, som sier at orkanen kommer til å bygge seg opp enda mer i styrke i de neste 48 timene.

Søndag kveld norsk tid opplyste NHC at orkanen hadde truffet øya, og det advares om at ekstremværet vil føre til katastrofale oversvømmelser både på Puerto Rico og i Den dominikanske republikk, som ligger på naboøya Hispanola.

USAs president Joe Biden har erklært unntakstilstand på Puerto Rico, som er amerikansk territorium.

Kraftselskapet Luma, som har ansvar for strømnettet på øya, sier at dårlig vær og kraftig vind har skapt problemer for strømforsyningen og at det er «blackout på hele øya».

– Værsituasjonen er ekstremt farlig og hindrer oss i å undersøke situasjonen, opplyser selskapet, som sier det kan ta flere dager før strømmen fungerer som normalt igjen.

Det er bare fem år siden orkanen Maria førte til enorme ødeleggelser og tap av over 3.000 liv på Puerto Rico.

Lørdag feide Fiona, som da var storm, over Karibia. Ifølge CNN mistet minst en person livet på Guadeloupe, og det meldes om oversvømmelser flere steder på grunn av stormen.