Hevder Russland kamuflerer iranske droner med maling

En del av et ubemannet luftfartøy, det ukrainske militærmyndighetene beskrev som en iransk laget selvmordsdrone Shahed-136 og som ble skutt ned nær byen Kupiansk, Ukraina.

Tidligere denne uken hevdet Ukraina at de hadde skutt ned en iranskprodusert drone, avfyrt av Russland. Disse skal være forsøkt kamuflert av russerne med maling.

Tirsdag kom de første meldingene om at Ukraina hadde skutt ned det de mener er en iranskprodusert kamikaze-drone ved navn Shahed-136.

Samme dronetype har tidligere støttet opp om houthi-krigere i Jemen, angrepet oljedepoter i Saudi-Arabia og fløyet over et amerikansk hangarskip i Persiabukta, skriver NTB.

Russerne har omdøpt de til «Geranium 2»

Ukrainske myndigheter har publisert bilder av denne dronen de hevder er en Shahed-136. Til Wall Street Journal avslører også oberst Rodion Kulagin, som er artillerikommandør i Ukrainas 92. motoriserte brigade, at russerne har malt om dronene, og gitt dem navnet «Geranium 2».

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Videre sier Kulagin at det er første gang russerne har tatt i bruk et utenlandsk våpensystem i Ukraina.

– Vil endre Ukrainas planer

Ifølge våpeneksperter WSJ har vært i kontakt med, bekrefter de ut ifra bilder at det er iranske Shahed-136 som er skutt ned.

En av ekspertene, Scott Crino i konsulentselskapet Red Six Solutions, mener oppdagelsen vil få konsekvenser:

– Tilstedeværelsen av Shahed-136 i Ukraina-krigen forandrer utvilsomt de operasjonelle planene til Kyiv, sier han.

– Bare størrelsen på den ukrainske slagmarken gjør det vanskelig å forsvare seg mot Shahed-135, legger han til.

Iran nekter

Amerikansk etterretning advarte allerede i juli at Teheran hadde planer om å sende hundrevis av droner, som har bomber om bord, til Russland for å hjelpe i krigen mot Ukraina, skriver NTB.

Iran har nektet for at de forsyner Russland med slike droner, og Irans FN-ambassadør har ikke kommentert saken, men Revolusjonsgarden har skrytt av at de selger slike våpen til verdens stormakter.