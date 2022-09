Ukraina: Tar to uker å hente opp alle døde fra massegraven i Izium

Ukrainsk personell har en svært krevende jobb med å grave opp de flere hundre døde menneskene som ligger i massegraven i Izium. Ifølge byens ordfører vil det ta to uker å få hentet alle opp. Foto: Jevhen Maloletka / AP/ NTB

NTB

Arbeidet med å grave opp alle likene fra massegraven i Izium, vil pågå i om lag to uker, sier byens ordfører til ukrainske medier.

Ordfører Valerij Martsjenko sier at grunnen til at det tar så lang tid, er det store antall graver. Levningene av over 440 mennesker antas å ligge i massegraven i Izium. Så langt er om lag 60 døde kropper hentet opp, ifølge nyhetsbyrået STT.

Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet er to tredeler av de døde sivile.

Rettsmedisinere, politi og annet personell registrerer og undersøker likene på stedet etter hvert som de hentes opp av gravene. ordfører Martsjenko sier likene skal sendes videre til Kharkiv for grundigere rettsmedisinske undersøkelser.