Militær ekspert: – Den ukrainske motstandskraften er helt eksepsjonell

Ukrainske soldater skyter med artilleri på et ukjent sted i Ukraina. Bildet er frigitt av det ukrainske forsvarsdepartementet 14. september 2022. Les mer Lukk

De ukrainske styrkene offensiv vekker oppsikt. Ifølge Institute for the study of war klarer ikke russerne å stanse den ukrainske fremrykkingen på flere frontavsnitt.