Briter oppfordres til å unngå køen for å se dronning Elizabeths kiste

Britiske myndigheter har bedt folk om å la være å stille seg i kø for å se dronning Elizabeths kiste for å «unngå skuffelse». Dronningen gravlegges i Westminster Abbey mandag ettermiddag. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

NTB

I flere dager har det vært flere timer lang ventetid i London for å se dronning Elizabeth på paradeseng. Et døgn før begravelsen bes britene om å unngå køen.

Grunnen til at folk oppfordres til å holde seg hjemme er at køen trolig vil stenge søndag som følge av for lang ventetid og for kort tid innen dronningens begravelse mandag.

– Det vil bli tatt en endelig avgjørelse i dag om når inngangen til køen for å se dronning Elizabeths kiste stenger ettersom den vil nå makskapasiteten, heter det i en uttalelse fra britiske myndigheter.

– For å unngå skuffelse, bli hjemme og unngå køen helt, står det videre.

Søndag er ventetiden for å se dronningkisten i Westminster Hall på 13,5 timer, men det er ventet at den kan øke ytterligere. Flere tusen mennesker har stått i kø natten gjennom den siste uka for å ta et endelig farvel med den historiske monarken.