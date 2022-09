Vannmangel på Haiti etter voldsomme opptøyer

NTB

Voldsomme opptøyer og demonstrasjoner gjør livet vanskelig for mange på Haiti. Nå står flere tusen uten vann samtidig som en tropisk storm nærmer seg.

Tusener av mennesker står uten vann i Port-au-Prince i Haiti etter vannforsyningene ble stanset som følge av demonstrasjoner og opptøyer denne uken.

Flere innbyggere har blitt tvunget til å holde seg innendørs på grunn av de voldelige protestene mot økte drivstoffpriser og kriminalitet i landet. Det har blitt skutt i gatene og flere bildekk har blitt påtent.

Det har ført til at selskapene som leverer vann i byen har blitt stanset eller forsinket i sitt arbeid, til tross for at temperaturene ligger på 34 varmegrader.

Tropisk storm i vente

Den tropiske stormen Fiona, som kan være på vei mot Haiti, har gjort det enda mer presserende å få tak i vann i tide.

Flere innbyggere benyttet derfor en halvdags våpenhvile lørdag til å skynde seg til distribusjonssenter i byen for å skaffe seg vann, ifølge øyevitner.

Flere land har midlertidig stengt sine ambassader i Haitis hovedstad på grunn av uroen. Haiti er et av de fattigste landene på de amerikanske kontinentene.

Kaos og opptøyer

Forrige uke sa landets statsminister Ariel Henry at staten ikke har midler til å opprettholde drivstoffsubsidier, noe som vil skarpe økninger i prisene for bensin og annet drivstoff. Ifølge AFP er dieselprisen ventet å nesten doble seg.

Demonstrasjonene har også ført til at flere veier har blitt blokkert, den offentlige transporten har stoppet og mange butikker og andre forretninger har stengt dørene i frykt for å bli plyndret.