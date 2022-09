Lapid og Erdogan skal møtes i New York

Israels statsminister Yair Lapid skal møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på sidelinjen av FNs hovedforsamling til uka. Forholdet mellom de to landene har bedret seg betraktelig de siste årene. Foto: Ronen Zvulun / Pool via AP / NTB

NTB

Israels statsminister Yair Lapid og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal møtes på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York tirsdag.

Forholdet mellom de to landene har bedret seg kraftig de siste årene. Lapids kontor opplyser at han vil reise til New York mandag, før han taler til hovedforsamlingen tirsdag.

En kilde opplyser til AFP at møtet med Erdogan vil skje torsdag.

De to landene kunngjorde i august at de diplomatiske båndene mellom dem blir fullstendig gjenopprettet etter et drøyt tiår med spent stemning.

Anstrengt

Forholdet mellom Israel og Tyrkia har vært anstrengt siden 2010 da israelske spesialstyrker bordet det tyrkiske skipet Mavi Marmara, som var på vei til Gazastripen med humanitær hjelp.

Ti tyrkiske aktivister ble drept under bordingen, som fant sted i internasjonalt farvann.

Tre år senere beklaget Israel den dødelige aksjonen og overførte mer enn 150 millioner kroner til Tyrkia, tiltenkt ofrenes etterlatte.

Israels gjentatte militæroffensiver mot Gazastripen og etablering av bosetninger på den okkuperte Vestbredden har siden ført til ytterligere forverring.

Viktige besøk

I mars i år ble imidlertid Isaac Herzog den første israelske presidenten som besøkte Tyrkia på 14 år.

Erdogan har omtalt besøket som et vendepunkt, og det ble i den forbindelse det opplyst at de to landene var enige om å gjenopplive sitt tidligere relativt gode forhold.

To måneder senere ble Mevlut Cavusoglu den første tyrkiske utenriksministeren til å besøke Israel på 15 år.

Tyrkia anerkjenner ikke Jerusalem som Israels hovedstad, og landets ambassade i Israel ligger derfor i Tel Aviv.