Tysklands militæroperasjoner i Mali settes på vent igjen

NTB

Tysklands bidrag til FNs fredsbevarende operasjon i Mali har igjen blitt tvunget til å sette arbeidet på veit fordi de ikke får tilgang til luftrommet.

Tillatelsene for avgang og landing for medisinske evakueringer er inndratt, sier en talsperson for Bundeswehr, det tyske militæret, til nyhetsbyrået DPA.

Militærjuntaen som styrer i Mali, har flere ganger nektet å gi den tyske kontingenten av Minusma adgang til flyrommet for troppsrotasjon.

Berlin innstilte sitt bidrag til FN-oppdraget i august på grunn av en lignende disputt med juntaen. Den gang ble rekognoseringsflygninger og helikoptertransporter stanset.

Bundeswehr fikk til slutt nødvendig adgang for første halvdel av september, men disse skal ikke ha blitt fornyet etter at de gikk ut fredag.

Spenningen har økt mellom militærjuntaen og Minusma, den fredsbevarende FN-styrken som ble etablert i landet etter at islamister benyttet et tuareg-opprør i 2012 til å starte sitt eget opprør mot regjeringen i Bamako.

Siden har landet vært gjennom tre militærkupp. Juntaen som kuppet makten i fjor, antas å ha nære bånd til Russland.