Ny rapport: Kina og Russlands militære deler samme svakheter

Kinas People's Liberation Army (PLA) under en militærøvelse i 2021.

USAs National Defense University har kommet med en omfattende analyse av det kinesiske militæret i en ny rapport. Her konkluderer de med at Kina og Russlands militære har samme akilleshæl. Analytiker advarer derimot mot å undervurdere de kinesiske styrkene.

Det amerikanske forsvarsuniversitet – US National Defense University har over en periode på seks år analysert det kinesiske forsvaret. De har nå samlet funnene sine i en rapport, hvor det blant annet kommer frem at Kina og Russlands militære trolig har samme akilleshæl.

I lys av krigen i Ukraina har analytikere pekt på at de russiske styrkene ser uorganiserte ut, og at de mangler krysstrening mellom de ulike avdelingene. Det hevder den amerikanske rapporten å se igjen i Kinas People's Liberation Army (PLA), skriver CNN.

Kan redusere Kinas effektivitet i fremtidige konflikter

Rapporten har fordypet seg i bakgrunnen til mer enn 300 av PLAs toppoffiserer på tvers av de fem avdelingene – hær, marine, luftvåpen, rakettstyrkene og strategisk støttestyrkene. Den fant at det i hver avdeling var usannsynlig at tjenesteledere hadde operativ erfaring i noen annen gren enn den de begynte sin karriere i.

Med andre ord, PLA-soldater forblir soldater, sjømenn forblir sjømenn, flyvere forblir flyvere. Sjelden våger de seg utenfor disse feltene, heter det i rapporten.

Medlemmer av Kinas People's Liberation Army (PLA) forbereder seg på å legge ned blomster ved monumentet til folkets helter under en seremoni på Den himmelske freds plass for å markere martyrenes dag.

Dette er i sterk kontrast til det amerikanske militæret hvor krysstrening har vært et lovkrav siden 1986.

Rapporten, som henholdsvis er på 73 sider, sier at denne rigiditeten «kan redusere Kinas effektivitet i fremtidige konflikter», og da spesielt i konflikter som krever en del samarbeid mellom avdelingene. Det antydes videre at PLA-styrker derfor vil kunne møte på samme problemer som Russland har hatt i Ukraina.

Blant annet hadde Russlands logistiske problemer i starten av krigen, og under nylige ukrainske motangrep, har analytikere pekt på at russiske bakkestyrkene manglet luftdekning.

– Operasjonssjefer som aldri har trengt å få et høyt nivå av forståelse av logistikk eller vedlikehold kan mislykkes i å bruke styrkene sine optimalt, sier rapportens forfatter, Joel Wuthnow. Han er senior stipendiat ved universitetets senter for studier av kinesiske militære anliggender.

Advarer mot å undervurdere Kina

Det er likevel skummelt å undervurdere kinas militære styrker, sier Carl Schuster, en tidligere direktør for operasjoner ved et amerikansk etterretningssenter på Hawaii.

Selv om han mener rapporten er den best vurderingen av Kinas militære han har sett, advarer han sterkt mot å bruke den som en prediktor for hvordan PLA kan klare seg i en Ukraina-lignende krig.

Soldater fra Kinas People's Liberation Army (PLA) marine marsjerer i formasjon under en parade for å minnes 70-årsjubileet for grunnleggelsen av det kommunistiske Kina i Beijing.

Schuster, som nå underviser ved Hawaii Pacific University, mener PLA har en rekke andre fordeler i forhold til det russiske militæret.

Han viser til at Kina for eksempel gir bedre opplæring til nye rekrutter og ikke lenger er avhengige av vernepliktige. I motsetning til Russland har Kina også et profesjonelt underoffiserskorps, legger han til.

Schuster estimerer at Kina er omtrent fire eller fem år bak USA når det gjelder å gjennomføre felles operasjoner på tvers av avdelingene.

Øvelsen gjennomført blant annet i forbindelse med den amerikanske politikeren Nancy Pelosis besøk på øystaten Taiwan, antyder imidlertid at det er i ferd med å ta igjen USA, mener Schuster.

– Studiens uuttalte implikasjon om at PLA kan være ute av stand til å utføre effektive fellesoperasjoner er derfor feilplassert, sier han.