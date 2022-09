Mexico vil foreslå fredsplan for Ukraina for FNs hovedforsamling

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador mener FN ikke gjør nok for å få slutt på krigen i Ukraina, og sier hans utenriksminister vil legge fram en fredsplan for FNs hovedforsamling i New York til uka. Foto: Marco Ugarte / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mexico vil legge fram et forslag til en plan for å få slutt på krigen i Ukraina ved FNs hovedforsamling i New York neste uke, sier landets president.