Putin: Ingen hast for å avslutte «den militære operasjonen» i Ukraina

Russlands president Vladimir Putin sier at det kun er frivillige soldater som deltar i kampene mot Ukraina. Foto: Sergei Bobylev / Sputnik / Kreml / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Putin sier at Russland har ikke hastverk for å avslutte «den militære operasjonen» i Ukraina og at de skal fortsette kampene tross ukrainsk motoffensiv.