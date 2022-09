Nato: Krigen er langt fra over til tross for Ukrainas framgang

Selv om Ukraina gjør store fremskritt på slagmarken om dagen, tror ikke Nato dette er begynnelsen på slutten av krigen. Det kommer frem i en ny, konfidensiell rapport.

De siste ukene har de ukrainske styrkene gjennomført en imponerende og suksessfull motoffensiv i Ukraina, hvor de blant annet har gjenerobret store områder i Kharkiv-regionen.

Landets utenriksminister, Oleksij Reznikov, sa tidligere i uken i et intervju med den franske avisen Le Monde at motoffensiven viste at krigen nå var inne i den «tredje fasen». Motoffensiven er altså tredje fase i Ukrainas plan om å ta tilbake områder i sør og nord. Reznikov ga våpenhjelp fra Vesten mye av æren for at de klarte å starte motoffensiven.

Men selv om Ukraina nå gjør det bra på slagmarken, tror ikke forsvarsalliansen Nato det betyr at krigen nærmer seg slutten.

Nato: Ingen er i nærheten i å avvike fra sine mål

I en konfidensiell rapport Business Insider har fått tak i, står det blant annet at «ingen av partene vil sannsynligvis oppnå en avgjørende seier per dags dato».

Ukrainske tjenestemedlemmer står på et BMP-1-infanteri-kampkjøretøy, midt i Russlands angrep på Ukraina, nær byen Izium, nylig befridd av ukrainske væpnede styrker. Les mer Lukk

I rapporten kom det også frem at de mente Russland ville fortsette sine angrep i Donbas-regionen «uavhengig av kostnadene», og at det var «sannsynlig at de ville eskalere operasjoner med konvensjonelle midler».

Så selv om de ukrainske styrkene har presset tilbake russerne i øst, og fortsetter offensiven i sør, mener Nato krigen er langt fra over.

Dette fordi verken Russland eller Ukraina er i nærheten av å avvike fra sine militære og politiske mål, skriver Nato i rapporten.

Også Tyskland tviler

Tidligere denne uken ble det også kjent at Tysklands forsvarssjef Eberhard Zorn mente det var grunn til varsomhet når det gjelder hvor effektiv den ukrainske motoffensiven vil kunne være.

Til nyhetsmagasinet Focus, gjentatt av NTB, sier Zorn at Ukrainas motoffensiv bidrar til at Ukraina gjenerobrer steder ved frontlinjen, men han tviler på at de vil lykkes med å drive de russiske soldatene tilbake over en bred front.

Zorns uttalelser og Nato-rapporten står i kontrast til Ukrainas håp om at denne vellykkede motoffensiven kan føre til et avgjørende slag som snart avslutter krigen.