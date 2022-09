Flyglederstreik i Frankrike – flere avganger innstilt

NTB

Det er ventet flere forsinkelser og kanselleringer av fly til og fra Frankrike fredag som følge av en 24 timer1 streik blant flygeledere i landet.

Den franske luftfartsmyndigheten DGAC har oppfordret flyselskapene til å halvere sine flyginger til og fra Frankrike på grunn av streiken.

Air France har instilt over halvparten av sine kort- og mellomdistanseflygninger fredag, samt rundt 10 prosent av sine langdistanseflygninger.

Norwegian opplyser at morgenflyet fra Oslo til Nice (DY 1404) og en returflyging senere på dagen (DY 1405) er innstilt på grunn av streiken.

Bakteppet for streiken er et krav fra fagforeningen SNCTA om økt lønn og styrket rekruttering. Mellom 2029 og 2035 vil en tredel av franske flygeledere gå av med pensjon, og grunnet lang opplæringstid krever fagforeningen av det legges en plan for rekruttering innen neste år.

Det er varslet ytterligere streik mellom 28. og 30. september dersom partene ikke kommer til enighet.