Sjefredaktør for pro-Kreml-avis, Vladimir Sungorkin, er død

Her undertegner daværende sjefredaktør i Izvestija, Vladimir Sungorkin, en kontrakt mellom A-pressen og dets russiske partnere under et offisielt norsk besøk i Russland. På bildet er blant andre daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende administrerende direktør i A-pressen, Alf Hildrum. Bildet er tatt i Moskva 19. juni 2001.

Den innflytelsesrike redaktøren for storavisen Komsomolskaya Pravda skal ha fått hjerneslag under en forretningsreise.

– Dette er triste nyheter. Dessverre gikk Sungorkin bort. Vi kjente ham veldig godt. Dette er et stort tap, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Interfax.

Den 10. Purtin-allierte som er død



Han er den tiende høyt profilerte russiske næringslivstoppen som er død siden krigen brøt ut. Flere av dødsfallende blir betegnet som mystiske.

Tabloidavisen Komsomolskaya Pravda er blitt beskrevet som Putins «favorittavis». Ifølge Peskov vil Russlands president Vladimir Putin sende en personlig kondolansemelding til Sungorkins venner og familie.

Sungorkin ble ilagt sanksjoner av EU-kommisjonen i april som en følge av at Putin ga ordre om å invadere Ukraina natt til 25. i februar. EU har holdt Sungorkin ansvarlig for å støtte handlinger og politikk som undergraver Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Fikk kvelningsfornemmelser



«Vladimir Sungorkin sprer og legitimerer aggressiv anti-Ukraina og anti-vestlig propaganda av Putin-regimet under direkte Kreml-myndighet i et av Russlands mest populære medier,» heter det i begrunnelsen fra kommisjonen.

68-åringen skal ha falt om, fått problemer med pusten og fått kvelningsfornemmelser da han falt bevisstløs om onsdag, skriver Daily Mail. Sungorkin var på reise mot Khabarovsk sammen med kolleger fra avisen før de skulle til Moskva, da han plutselig kollapset.

Kolleger skal ha forsøkt å få sjefredaktøren ut i frisk luft, men livet ikke sto til å redde. Legen som først undersøkte ham skal ha konkludert med at Sungorkin døde av hjerneslag.

– Mistanke om et hjerneslag

Sungorkin kom fra byen Khabarovsk langt øst i Russland, bare noen få mil fra grensen til Kina. I 2014 ble han tildelt Order of Merit for the Fatherland, 4. grad, i 2014. Fire år senere ble han tildelt tittelen «Æret journalist i den russiske føderasjonen».

– Vladimir Nikolaevich er død. Det var mistanke om et hjerneslag. Han var på forretningsreise i Khabarovsk-territoriet. Nå organiserer vi forflytningen til Moskva, sier en talsperson for Komsomolskaya Pravda, Alexander Gamov, ifølge Newsweek.

Avisen ble grunnlagt i 1925 og var den offisielle stemmen til sentralkomiteen til Komsomol, også kalt den kommunistiske ungdomsligaen.

En av hovedaktørene i den russiske propagandaen

Sungorkin jobbet som avisens sjefredaktør og generaldirektør siden 1997. På 1980-tallet jobbet han også for avisen Sovetskaya Rossiya.

Han er tidligere beskrevet som en av hovedaktørene i den russiske propagandaen og informasjonskampanjen bestående av feilinformasjon og manipulasjon av fakta om Ukraina.

Sungorkins plutselige død kommer bare dager etter at en annen person fra den russisk eliten, energilederen Ivan Pechorin, døde under mystiske omstendigheter etter at han falt over bord fra en speedbåt.

Sungorkins kolleger skriver i en nekrolog at redaktøren var «et symbol på ny nasjonal journalistikk», og at han hadde bygget avisen til et «mektig imperium».

